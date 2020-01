League Cup : Aston Villa premier qualifié pour la finale

Nouveau point de chute pour l’attaquant malien Adama Niane

Nathan Sinkala quitte le TP Mazembe, Fily Traoré arrive

C'est fini entre Nathan Sinkala et le TP Mazembe https://t.co/cKOkAAXYLh — Willy Boteni (@WillyBoteni) January 28, 2020

Hatem Ben Arfa signe à Valladolid

Fenerbahçe prêt à renvoyer Simon Falette à l’Eintracht Francfort ?

Fenerbahçe'de ara transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Simon Falette'nin Eintracht Frankfurt'a geri gönderilmesi için çalışmalar yapılıyor. pic.twitter.com/ADyAJGg006 — Futbolgrams (@Futbolgrams1) January 28, 2020

Youssouf Fofana (Strasbourg) vers l'AS Monaco

🔴 Strasbourg et Monaco ont trouvé un accord pour le transfert de Youssouf Fofana pour 15 M€. (@mohamedbouhafsi) pic.twitter.com/FlSiwrci7z — Actu Foot (@ActuFoot_) January 28, 2020

Le prodige sénégalais Dia Ndiaye prêté pour six mois au FC Sochaux

Relégué cette saison sur le banc des remplaçants par le nouvel entraîneur de Charleroi (Belgique), Karim Belhocine, l'attaquant international malien, Adama Niane (4 apparitions seulement en Jupiler League), part se relancer à Ostende. L'écurie côtière, actuelle 15ème et avant-dernière du championnat, a annoncé ce mardi l’arrivée du natif de Bamako sous la forme d'un prêt de six mois, sans option d'achat. Débarqué en Belgique en août 2018 en provenance de Troyes, le meilleur buteur de la Ligue 2 française en 2016/2017 (23 buts) est sous contrat avec les "Zèbres" jusqu’en juin 2021 (plus deux années supplémentaires en option). A lire aussi >> Mali : Adama Niane, un Aiglon en pleine ascension Déjà qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le TP Mazembe apporte quelques retouches à son effectif. Le club lushois a annoncé ce mardi le départ de son milieu de terrain zambien Nathan Sinkala (29 ans). Au club depuis 2012, l’ancien champion d’Afrique avait déjà quitté les Corbeaux une première fois, passant par Sochaux puis le Grasshopper Zurich en 2014-2015. Dans le même temps, est officialisée l’arrivée du jeune attaquant malien Fily Traoré. Auteur cette saison de 7 buts en 9 rencontres de championnat sous les couleurs du Club Olympique de Bamako, le joueur de 19 ans s’est engagé jusqu’au mois de janvier 2025.Hatem Ben Arfa est un joueur de Valladolid. La rumeur, qui avait pris de l’ampleur ces dernières heures, est devenue une information mardi matin, quand le club espagnol a officialisé la nouvelle via un communiqué. Le milieu offensif français, libre depuis la fin de son contrat avec Rennes l’été dernier, s’est engagé jusqu’à la fin de la saison avec l’actuel 16eme de Liga. Un championnat que le gaucher va découvrir, lui qui avait jusqu’ici évolué en Ligue 1 (Lyon, Marseille, Nice, PSG, Rennes) et en Angleterre (Newcastle, Hull City).A peine arrivé, déjà reparti ? Selon les médias sportifs turcs, le Fenerbahçe est sur le point de mettre un terme prématuré au prêt de Simon Falette, arrivé au début du mois de l’Eintracht Francfort. La raison de cette volte-face annoncée serait d’ordre financier : confronté à des difficultés de trésorerie, le club de Süper Lig aurait dépassé la limite récemment fixée par la Fédération turque en matière de transferts de joueurs et de masse salariale ; le défenseur international guinéen serait une des victimes collatérales de cette nouvelle donne. Si cela se confirmait, l’ancien Brestois et Messin quitterait Istanbul sans avoir joué la moindre minute avec le Fener. Affaire à suivre...L’AS Monaco avait fait du recrutement d’un milieu de terrain l’un de ses objectifs majeurs dans ce Mercato hivernal. Et le club de la Principauté est sur le point de voir son vœu être exaucé. Selon RMC Sport et L’Equipe, l’ASM a en effet trouvé un accord avec Strasbourg pour le recrutement du prodige franco-ivoirien Youssouf Fofana contre un montant avoisinant les 15 millions d’euros. Le joueur de 21 ans, qui compte 13 rencontres de Ligue 1 au compteur cette saison, serait de son côté toujours en négociations avec le club du Rocher. L’optimisme serait de mise dans ce dossier, qui était une priorité pour Robert Moreno.Amadou Dia N’Diaye quitte Metz pour Sochaux. L’attaquant sénégalais va y terminer la saison en prêt. Âgé de 20 ans tout juste, l’international U20 sénégalais est arrivé en Lorraine à l’été 2018, en provenance de la pépinière de talents de Génération Foot. Devenu un élément clé de la réserve messine, il participe activement à sa promotion en National 3 avec ses 17 réalisations. Auteur depuis de 11 nouveaux buts, le néo-Sochalien s’est engagé après avoir satisfait à la visite médicale d’usage. Il portera le numéro 17 et évoluera sous les ordres de son compatriote Omar Daf.