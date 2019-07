Le Zenit accueille Malcom (FC Barcelone)

De 1979 à 1983, il a inscrit 27 buts pour 98 matches disputés avec le club de la capitale avant de rejoindre ... l'Olympique de Marseille. Il n'a jamais eu le privilège de jouer avec les Lions de la Téranga.Oumar Sène a été recruté par le PSG une année après sa belle saison 1983-1984 avec le Stade lavallois. Le Sénégalais est réputé pour avoir inscrit le but du titre de champion de France en 1986 face à Monaco.Arrivé au PSG en 1986 en provenance de Metz, Jules-François Bocandéa inscrit 36 buts en 70 matches. Il n’a disputé qu’une seule saison sous le maillot du PSG, pour un faible total de 6 réalisations pour une quarantaine de rencontres. Il compte 73 sélections et a même entraîné les Lions entre 1994 et 1995.Après avoir terminé meilleur buteur du championnat sénégalais en 1987, Lah a été recruté par le PSG pour 4 saisons mais une blessure en 1989 l'a empêché de briller. Il a essayé de se relancer avec Guingamp et Châteauroux, en vain.Vainqueur de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue, même s’il n’a pas disputé les deux finales, Oumar Dieng a disputé deux saisons avec le PSG, de 1994 à 1996. Le défenseur sénégalais a ensuite quitté la capitale pour rejoindre l’Italie et la Sampdoria de Gênes.L'actuel sélectionneur du Sénégal a joué trois saisons avec le PSG, de 1998 à 2001, pour un total de 62 matches joués. Il a été finaliste de la Coupe de la Ligue en 2000, ainsi que vice-champion de France la même année à Paris.De 2000 à 2005, il dispute cinq saisons avec l’équipe junior, avant de passer professionnel la même année, où il dispute son premier match de Ligue 1 le 11 septembre face à Strasbourg.Après des passages à Aston Villa et Everton, Gueye revient en championnat de France où il a porté les couleurs de Lille par le passé. Il devient le huitième sénégalais à porter le maillot de Paris.