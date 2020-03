Le Wuhan FC de retour en Chine

Cristiano Ronaldo, en isolement sur son île natale de Madère, s'est exprimé vendredi sur les réseaux sociaux pour appeler ses fans à respecter les consignes des autorités sanitaires https://t.co/3uyLmwReJO pic.twitter.com/8qOItTONyA — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 13, 2020

La star de la Vieille Dame a lancé un fort message alors que le monde de football est en pleine crise à cause du coronavirus. "Le monde traverse un moment très difficile qui exige de nous tous la plus grande attention et le plus grand soin. Je vous parle aujourd’hui non pas en tant que joueur de football, mais en tant que fils, père, être humain concerné par les dernières actualités qui touchent le monde entier, a écrit sur les réseaux sociaux le Portugais de 35 ans, qui a décidé de rester à Madère au chevet de sa mère, convalescente après un récent AVC. Il est important que nous suivions tous les conseils de l’OMS et des organes directeurs sur la manière de gérer la situation actuelle. La protection de la vie humaine doit passer avant tous les autres intérêts." Le Portugais a aussi communiqué un message de soutien à son coéquipier Rugani mais pas que : "Je voudrais adresser mes pensées à tous ceux qui ont perdu un proche, ma solidarité à ceux qui luttent contre le virus, comme mon coéquipier Daniele Rugani, et mon soutien continu aux professionnels de santé extraordinaires qui mettent leur propre vie en danger pour aider à sauver d’autres personnes." A lire aussi >> Juventus Turin : Cristiano Ronaldo en quarantaine