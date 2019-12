Le vice-président du Club Africain, Mejdi Khelifi démissionne

Le FC Nantes vient de communiquer officiellement sur la prolongation du contrat de Christian Gourcuff pour une saison supplémentaire.



🖊 Christian Gourcuff jusqu'en 2021 !

— FC Nantes (@FCNantes) December 23, 2019

Christian Gourcuff a officiellement prolongé son bail à Nantes pour une saison supplémentaire. Il est désormais lié au club nantais jusqu’en 2021. «L’entraîneur des Jaune et Vert est désormais lié à l'octuple champion de France, jusqu’en 2021. », écrit ainsi le club via un communiqué diffusé sur ses canaux sociaux.« Je suis très heureux de pouvoir prolonger au Football Club de Nantes. Je remercie le Président pour sa confiance. J’ai trouvé au sein de ce Club, des valeurs professionnelles et humaines qui me correspondent. Avec l'ensemble des composantes du FCN, j'ai pour objectif d'installer une certaine forme de sérénité.», a pour sa part confié le coach sur le site officiel de son club. Pour rappel, le FC Nantes s'est incliné face à Angers pour le compte de la 19e journée de Ligue 1.