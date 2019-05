Le VfB Stuttgart de Benjamin Pavard relégué, l'Union Berlin monte en Bundesliga pour la première fois

Jordan Ferri sort d'une deuxième partie de saison aboutie du côté de Nîmes, où il était prêté par Lyon. Le milieu de terrain a d'ailleurs profité de son passage sur le plateau de beIN Sports pour révéler qu'il envisageait de quitter définitivement l'OL avant la fin de son contrat.

Ferri : « Le moment est peut-être venu de changer de cap »



Le moins que l'on puisse dire, c'est que Jordan Ferri a bien fait de changer d'air. Contraint, la plupart du temps, de cirer le banc des remplaçants à Lyon, le joueur d'1,72m a été prêté à Nîmes lors du Mercato hivernal. Et dans le Gard, l'ancien international Espoirs français s'est refait la cerise. « J'ai trouvé à Nîmes tout ce que j'étais venu chercher, à savoir du temps de jeu, du plaisir sur le terrain, de la confiance et, surtout, le fait de jouer les week-ends, ce qui me manquait cruellement à Lyon, a expliqué le natif de Cavaillon sur le plateau de beIN Sports. Cela m'a fait beaucoup de bien mentalement. (...)Je m'étais régalé à voir cette équipe jouer pendant la première partie de saison. J'avais envie d'aider ce club à se maintenir en Ligue 1. »Son prêt chez les Crocos arrivant à échéance cet été, Ferri devrait reprendre l'entraînement avec les Gones durant l'intersaison. A moins qu'il ne profite du Mercato pour quitter définitivement son club formateur. « Est-ce que je vais jouer avec l'OL la saison prochaine ? Franchement, je n'en ai aucune idée, a concédé le milieu de terrain de 27 ans. Je suis venu à Nîmes pour retrouver du temps de jeu et me montrer sur le terrain, à un an de la fin de mon contrat avec Lyon . Je n'ai pas encore eu de discussion à ce sujet avec mes dirigeants, je pense que cela viendra pendant les vacances.Mais au regard de ma situation contractuelle, le moment est peut-être venu pour moi de changer de cap et de repartir sur un projet sportivement intéressant. »