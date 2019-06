Le Valladolid - Valence impliqué dans l’affaire des matchs truqués qui secoue l’Espagne

D’après El Mundo, le match entre Valladolid et Valence, capital pour la course à la Ligue des Champions, a été truqué à l’initiative du capitaine madrilène Borja Fernandez.

Sept joueurs de Valladolid impliqués

Depuis une semaine,Au centre de cette organisation, Raul Bravo (38 ans), ancien joueur du Real Madrid, Borja Fernandez (38 ans), capitaine de Valladolid et Carlos Aranda. Si les premières affaires de matchs truqués pour des paris sportifs concernaient essentiellement des rencontres des échelons inférieurs espagnols lors des saisons 2016/2017 et 2017/2018 voilà que l’affaire prend une toute autre tournure. D’après El Mundo, uIl s’agit de la rencontre entre Valladolid et Valence datant du 18 mai dernier.A l’issue de cette dernière journée de Liga, les Valenciens ont décroché leur billet pour la prochaine Ligue des Champions (2-0). Mais selon le journal ibérique, Borja Fernandez, l'un des cerveaux du réseau, a joué un rôle prépondérant.Au total ce sont 7 joueurs du club de la banlieue madrilène qui sont impliqués. « Ecoute, mon frère. Valence va gagner la première mi-temps et la seconde. T’as compris ? Ils vont marquer dans chaque période, aurait déclaré Aranda dans une conversation téléphonique retranscrite par le quotidien. Mais tu ne dois en parler à personne. Même pas à tes copains. A personne. »qui verra jouera donc la C1 au détriment de Getafe.