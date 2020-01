Le "trucage" de l'UEFA pour mettre Ronaldo dans l'équipe type de 2019

Un temps plébiscité pour succéder à Ernesto Valverde sur le banc du FC Barcelone, Xavi a finalement décliné cette proposition. Toujours entraîneur d'Al Sadd, l'ancien international espagnol a justifié sa décision en conférence de presse ce jeudi.

Xavi : « J'adore le nouveau coach du Barça »



تشافي : نعم تلقيت عرضاً من #برشلونة بحضور ابيدال والمدير الرياضي اوسكار هنا في الدوحة ولكنني لم اوافق على هذا العرض خاصة وانه المبكر جدا لي تدريب برشلونة ولكنه سيظل حلمي المفضل في المستقبل.#السد #قطر pic.twitter.com/EwOg9N8NMR

— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) January 16, 2020

Pour un entraîneur, dire « non » à un club tel que le FC Barcelone est, à l'évidence, difficilement concevable. Cela l'est sans doute encore plus lorsque l'entraîneur en question a, durant sa carrière de joueur, laissé une trace indélébile dans l'histoire de cette formation. C'est pourtant ce qu'a fait Xavi. Actuellement en charge d'Al Sadd, au Qatar, l'Espagnol a été sondé par les dirigeants barcelonais, qui souhaitaient savoir s'il était disposé à succéder à Ernesto Valverde. Après quelques jours de suspense, l'ex-Blaugrana a finalement refusé la proposition de son club de cœur. « Oui, j'ai reçu une offre du FC Barcelone, par l'intermédiaire d'Eric Abidal et d'Oscar Grau, le directeur sportif, a avoué le champion du monde 2010 en conférence de presse ce jeudi.Cela reste cependant mon rêve, et j'espère bien entraîner cette équipe dans le futur. »« J'ai d'abord fait part de ma décision de rejeter l'offre de Barcelone à ma famille, puis j'en ai parlé aux joueurs d'Al Sadd, qui avaient suivi tout cela au cours des jours précédents, a-t-il poursuivi. Ma situation n'était pas idéale, mais maintenant je suis pleinement concentré sur le prochain match avec Al Sadd. » Les Barcelonais se sont finalement tournés vers Quique Setien. Un choix validé par Xavi : «J'aime sa façon de travailler, et je m'attends à ce qu'il réussisse avec cette équipe. »