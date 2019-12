Le très beau geste des supporters du Betis

Premier League.

Ci-après la liste des meilleurs buteurs africains dans les cinq grands championnats européens : Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, France: (23/12/2019)

Comme depuis quelques semaines, le canonnier vedette des Gunners d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang , truste la première place. "La Panthère" n’a pas trouvé le chemin des filets le weekend dernier, toutefois, et avec l’impressionnant total dedans son escarcelle dans cette première moitié d'exercice 2019/20, il trône toujours au sommet de notre classement. A lire aussi >> Mercato: Aubameyang serait prêt à quitter Arsenal ! A la seconde marche du podium, on retrouve désormais le prodige du FC Metz,(10 buts), ainsi que la révélation nigériane du LOSC,(10 buts). Les deux jeunes attaquants devancent les deux super-stars africaines de Liverpool,et, qui complètent le Top 5 avec 9 unités. Il convient de noter également que la grande performance du weekend écoulé est à mettre à l’actif du jeune ailier international sénégalais de(21 ans), qui s’est remarquablement illustré dimanche en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive face à(victoire des Hornets 2-0). Le "" signe ainsi sa deuxième réalisation en 11 apparitions cette saison enLes meilleurs buteurs africains en: 1) Pierre-Emerick Aubameyang : 11 buts 2) Sadio Mané et Mohamed Salah: 9 buts 3) Riyad Mahrez : 5 buts Les meilleurs buteurs africains en: 1) Habib Diallo et Victor Osimhen: 10 buts 2) M'baye Niang: 8 buts 3) Denis Bouanga: 7 buts Les meilleurs buteurs africains en: 1) Karl Toko-Ekambi : 6 buts 2) Lago Junior et Youssef En Nesyri: 4 buts 3) Samuel Chukwueze : 3 buts Les meilleurs buteurs africains en: 1) Amine Harit : 6 buts 2) Streli Mamba: 5 buts 3) Dodi Lukebakio : 4 buts Les meilleurs buteurs africains en: 1) Christian Kouamé : 5 buts 2) Jeremie Boga et Gervinho: 4 buts 3) Hamed Traore : 3 buts