🔴 Le transfert de De Ligt est imminent !

Les quarts de finale de la CAN 2019 se terminent jeudi, avec au programme CÎte d'Ivoire-Algérie (18h00) et Madagascar-Tunisie (21h00).

CÎte d'Ivoire - Algérie (18h00)

Madagascar - Tunisie (21h00)

du rĂŽle de favori avant la rencontre de ce jeudi Ă Suez. Pour le sĂ©lectionneur des ElĂ©phants, aucun doute n'est permis, il s'agit des Fennecs. « L'AlgĂ©rie est nettement favorite de la compĂ©tition et du match Ă venir. Elle est costaud avec des statistiques exceptionnelles, assure Ibrahima Kamara, qui n'est toutefois pas impressionnĂ©.. Si on met tout ce qu'il faut, il n'y a pas de raison de perdre ce match. » Le sans-faute rĂ©ussi jusqu'alors par les AlgĂ©riens ne trouble pas leurs adversaires du soir. Ni l'historique favorable Ă la CĂŽte d'Ivoire ni le souvenir de la victoire de 2015 ne suscite pas d'excĂšs de confiance au sein de la Selefanto., a rappelĂ© Kamara. « L'Ă©quipe a beaucoup changĂ©. C'est sĂ»r que 2015 nous a laissĂ© de beaux souvenirs. Mais il faut se projeter. Aujourd'hui l’AlgĂ©rie a une nouvelle Ă©quipe, la CĂŽte d'Ivoire Ă©galement », a-t-il expliquĂ©, assurant que son Ă©quipe se trouve sur une bonne dynamique en termes de combativitĂ© et d'efficacitĂ© : « On peut mieux faire dans le jeu, mais en compĂ©tition il faut toujours essayer de gagner. Ȉ son adversaire du jour. Au point de paraĂźtre agacĂ© par les questions sur la montĂ©e en puissance de son Ă©quipe. « Je ne parle pas de match test, c'est un quart de finale. La CĂŽte d'Ivoire est aussi un favori de la CAN. Ils ont de bons joueurs avec beaucoup d'expĂ©rience., a martelĂ© Djamel Belmadi, avant de hausser franchement le ton en rĂ©ponse Ă un confrĂšre algĂ©rien. Je rĂ©pĂšte, vous avez un souci avec le champ lexical de favori et d'outsider, mais confĂ©rence aprĂšs confĂ©rence, on rĂ©pĂšte les mĂȘmes questions. Faites preuve un peu plus d'imagination. »C'est avec l'appĂ©tit de vivre des miraculĂ©s que la Tunisie se prĂ©sente jeudi en quarts de finale de la CAN 2019. OpposĂ©s Ă Madagascar, les Aigles de Carthage ont eu besoin de la prolongation (1-1) et des tirs au but face au Ghana (4-5) pour arracher leur place. Aussi lene surprendra personne. « Madagascar a rĂ©ussi Ă prendre la premiĂšre place de son groupe au premier tour aux dĂ©pens du Nigeria, a dĂ©clarĂ© le sĂ©lectionneur en confĂ©rence de presse. Nous aurons un match difficile contre cette Ă©quipe, qui ne s’appuie pas sur sa force physique, contrairement Ă la plupart des Ă©quipes du continent.. Avec seulement deux jours complets de repos depuis l'Ă©prouvant match face au Ghana, les coĂ©quipiers de Youssef Msakni ne devront pas prĂ©sumer de leurs forces, tout en gommant les dĂ©fauts persistants, malgrĂ© le mieux entrevu par sĂ©quences contre les Black Stars. « On a beaucoup parlĂ© entre nous pour amĂ©liorer nos performances. Le match contre Madagascar ne sera pas Ă©vident, Ă nous d'ĂȘtre bons pour gagner », a prĂ©venu l'attaquant Taha Yassine Khenissi, buteur face au Ghana. Si la Tunisie a parfois vĂ©cu sous d'Ă©pais nuages,. « On veut rendre les gens qui sont au pays heureux en allant le plus loin possible, rappelle le sĂ©lectionneur des Barea, Nicolas Dupuis. La Tunisie joue diffĂ©remment de nos adversaires prĂ©cĂ©dents, nous donnerons tout pour leur faire face. »