Le TP Mazembe recrute un milieu offensif ghanéen

On connait désormais les joueurs qui seront les égéries de FIFA 20 ! On attendra encore pour la présence d'un Africain car ni Sadio Mané (vice-champion d'Afrique avec le Sénégal, champion d'Europe et vice-champion d'Angleterre avec Liverpool) ni Mohamed Salah (champion d'Europe et vice-champion d'Angleterre avec Liverpool) encore moins Riyad Mahrez (champion d'Angleterre avec City et champion d'Afrique avec l'Algérie) n'ont été listés, malgré leurs belles saisons respectives, tant sur un plan collectif qu'individuel.Les couvertures du célèbre jeu de football électronique ont été dévoilées par le producteur, EA Sports. C'est le nouveau joueur du Real Madrid, le Belge Eden Hazard, et le défenseur central de Liverpool, le Néerlandais Virgil van Dijk, qui ont été choisis pour illustrer la couverture de la jaquette de FIFA 20. Déjà présent sur la jaquette en 2014 à côté de Lionel Messi, Hazard fait un comeback, cette fois-ci, seul, sur l'édition Standard. Pour van Dijk, présent sur l'édition Champions, c'est une première apparition que le joueur doit à sa grande saison sous les couleurs de son club, Liverpool, champion d'Europe (C1) et vice-champion d'Angleterre (Premier League).