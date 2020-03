Le TP Mazembe gagne son litige contre Ben Malango

FC Barcelone-Paris Saint-Germain : 0-4, 6-1 (2016-2017)

Liverpool - FC Barcelone : 0-3, 4-0 (2018-19)

Paris Saint-Germain-Manchester United : 2-0, 1-3 (2018-2019)

AS Roma-FC Barcelone : 1-4, 3-0 (2017-2018)

Deportivo La Corogne-AC Milan : 1-4, 4-0 (2003-2004)

Battus respectivement par Manchester City (1-2) et le Borussia Dortmund (1-2), le Real Madrid et le Paris Saint Germain peuvent-ils renverser la vapeur ? YES THEY CAN ! Ces dernières années, la Ligue des Champions est marquée par des qualifications renversantes, rocambolesques… Orange Football Club revient sur les Remontadas les plus improbables dans l’histoire de la C1 :La plus folle remontée de l'histoire de la LDC ? Défait au match aller 4-0 au Parc des Princes le club catalan a réussi une opération quasi-impossible. Le Barça s'est offert une victoire historique au terme d'un scénario cruel. Une qualification pour les quarts de finale acquise grâce à un but salvateur de Sergi Roberto à la dernière secondeAprès une victoire 3-0 au Camp Nou, le FC Barcelone pensait avoir fait un pas vers la qualification. C’est raté. Liverpool a passé quatre buts au géant barcelonais de Lionel Messi à Anfield pour renverser la vapeur. Une "remontada" qui leur ouvre les portes de la finale. Héroïque !Vainqueur 2-0 à l’aller, à Old Trafford, le Paris Saint Germain est bien parti pour décrocher sa qualification pour les quarts de finale. Mais le club mancunien a réalisé l’exploit de l’emporter 3-1 et éjecter le club de la capitale française.La Romantada !! Et oui, l’AS Roma a éliminé le FC Barcelone lors de l’édition (2017-2018). Inattendu mais le club romain l’a fait. Après une défaite au Camp Nou 4-1, la louve a atomisé les balugrana 3-0 au Stadio Olimpico. Un exploit insensé !Corrigé 4-1 à San Siro en quart de finale aller, le "Super Depor" est parvenu à inverser la tendance et éliminer le tenant du titre dans un match complètement dingue ! Le club espagnol s’est imposé 4-0 au match retour, au Riazor A lire aussi >> Ligue des Champions : Marco Reus a nouveau absent face au PSG A lire aussi >> Coronavirus : PSG-Dortmund à huis clos ?