Le Top 25 des meilleurs footballeurs de la décennie

Alors qu’il va retrouver la Ligue 1 la saison prochaine après 4 ans d’absence, le RC Lens s’est souvenu des 15 joueurs qui ont marqué l’histoire du club. Et c’est avec sept Africains dont le Camerounais Rigobert Song. Revue avec 90min.com.

Rigobert Song (2002-2004)

Geoffrey Kondogbia (2004-2012)

Serge Aurier (2006-2012)

El-Hadji Diouf (2000-2002)

John Utaka (2002-2005)

Seydou Keïta (2002-2007)

Aruna Dindane (2005-2009)

Liste des 15 meilleurs joueurs par le RC Lens

Raphaël Varane (2002-2011) Seydou Keïta (2002-2007) Éric Carrière (2004-2008) Rigobert Song (2002-2004) Alou Diarra (2004-2006) Geoffrey Kondogbia (2004-2012) Serge Aurier (2006-2012) Antoine Sibierski (2000-2003) Wylan Cyprien (2008-2016) El-Hadji Diouf (2000-2002) John Utaka (2002-2005) Vitorino Hilton (2004-2008) Éric Sikora (1985-2004) Aruna Dindane (2005-2009) Thorgan Hazard (2007-2011) A lire aussi >> OFC Légendes : Patrick Mboma, l’étoile qui a failli ne « jamais » briller

L’emblématique défenseur camerounais Rigobert Song (137 sélections) a fait une apparition remarquée dans les rangs du RC Lens. En seulement deux saisons chez les Sang et Or, il a montré de très belles choses, jusqu’à devenir le capitaine du club. Disputant la Ligue des Champions avec l’équipe lensoise, celui qui avait joué à Liverpool et West Ham auparavant se montre sous son meilleur jour. Disputant plus de 80 rencontres avec le RC Lens, il choisira de s’en aller, au bout de deux saisons, pour terminer sa très belle carrière dans le championnat turc.Recruté très jeune par le RC Lens, Geoffrey Kondogbia va démontrer toutes ses qualités très rapidement. Les Sang et Or choisissent de le lancer, pour la première fois, en 2010, mais avec seulement trois apparitions en Ligue 1, il ne parvient pas à empêcher la relégation de son équipe. En Ligue 2, l'international centrafricain (4 sélections) va alors exploser, avec le club lensois. Le RC Lens ne réussit pas à le conserver plus longtemps, puisque le FC Séville met la main dessus lors du mercato 2012. Depuis, le milieu de terrain a joué pour l'AS Monaco, l'Inter Milan et le FC Valence.Certes, lorsqu'on évoque Serge Aurier, l'affaire du Périscope revient souvent sur la table. Mais il ne faut pas oublier le talent du latéral droit. Et c'est le RC Lens qui lui a permis de lancer sa très belle carrière. Jouant durant trois saisons au sein des équipes de jeunes des Sang et Or, il obtient sa chance de jouer avec l'équipe première en 2009. Une saison plus tard, il va rapidement devenir important chez les Lensois, avant de quitter le club lors du mercato hivernal 2011. Recruté par Toulouse, il s'engage par la suite avec le PSG, puis Tottenham.Encore à ce jour, El-Hadji Diouf est la plus grosse vente du RC Lens. Débarqué en 2000 en prêt du Stade Rennais, il s'adapte rapidement à sa nouvelle équipe. L'attaquant devient rapidement titulaire et termine la saison, en tant que meilleur buteur de son équipe. Levant l'option d'achat de 5 millions d'euros, il ne restera qu'une seule saison de plus, dans le nord de la France. Liverpool décide de l'acheter pour près de 15 millions d'euros, avant que l'ancien international sénégalais (69 sélections) brille durant la Coupe du Monde 2002. Malheureusement pour lui, il n'aura pas réussi, par la suite, a exploité tout son potentiel.Lorsqu'il arrive au RC Lens en 2002, John Utaka n'est pas encore connu en Europe. Pour sa première saison dans le Vieux Continent, l'attaquant va rapidement devenir titulaire indiscutable. Auteur de 8 buts en Ligue 1 pour sa première saison, il va se faire remarquer l'année suivante, en inscrivant notamment deux réalisations, en Ligue des Champions. Au total, l'ancien international nigérian (50 sélections) parviendra à marquer plus d'une trentaine de buts, pour le club lensois. Débarqué en tant qu'inconnu, il rejoindra le Stade Rennais, avec un tout autre statut, pour 6 millions d'euros en 2005, avant de connaître de nombreux clubs, tout au long de sa carrière.Au terme d'une incroyable carrière, c'est avec le RC Lens que Seydou Keïta a passé le plus de temps. Après avoir découvert le haut niveau avec le FC Lorient, le milieu de terrain prend une nouvelle dimension, chez les Sang et Or. Restant près de cinq saisons au sein du club, il terminera d'ailleurs deuxième meilleur joueur de la Ligue 1, en 2008, avant de rejoindre le FC Séville. Par la suite, il évoluera pour le FC Barcelone, où l'ancien international malien (102 sélections) remportera deux Ligue des Champions (2008 et 2011).Après une arrivée en Europe très remarquée, avec Anderlecht, Aruna Dindane rejoint le RC Lens en 2005. Bien que sa première saison soit délicate dans le nord de la France, l'attaquant va rapidement monter en puissance. Lors de sa deuxième saison chez les Sang et Or, il termine même au sixième rang du classement des buteurs du championnat (11 buts). L'ancien international ivoirien (62 sélections) décide alors de s'en aller en prêt à Portsmouth en 2009, avant de poursuivre sa carrière au Qatar.