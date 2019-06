Le tableau final du tournoi

Les Etats-Unis ont réussi le carton plein lors du premier tour de la Coupe du Monde féminine avec leur succès face à la Suède jeudi (2-0). Les partenaires d’Alex Morgan affronteront l’Espagne en 8eme de finale, avant un possible affrontement avec la France.

Les Etats-Unis passaient jeudi leur premier vrai test et il s’est révélé concluant. En contrôle, les Américaines ont disposé de la Suède jeudi pour valider leur sans-faute dans le groupe F du premier tour de la Coupe du Monde féminine (2-0). Elles ont marqué à chaque début de période, par Lindsay Horan sur corner (3eme) et Jonna Andersson contre son camp, la défenseure suédoise déviant malencontreusement un centre de Tobin Heath dans son propre but (50eme). Après une énorme entame de match, les joueuses de Jill Ellis ont géré sans forcer par la suite. A noter qu' Alex Morgan , qui retrouvait une place de titulaire, est sorti à la pause et a été remplacée par Carli Lloyd.Les Suédoises seront opposées au Canada au Parc des Princes lundi (21h00).