Le successeur d’Haaland a la cote

Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, le médecin légendaire du Bayern, stoppe ses activités au club.

Il a soigné les plus grands

. 77, comme le chiffre de l'année qui a marqué le début de la collaboration entre le club allemand et ce médecin très médiatisé. Hormis une pause de 2 ans et demi entre 2015 et 2017, Müller-Wohlfahrt a travaillé plus de 40 ans pour le Bayern. Il était connu pour son savoir-faire, ses convictions, son tempérament et ses méthodes pas toujours conventionnelles. Son retrait en 2015 découlait de désaccords avec l'entraîneur de l'époque, Pep Guardiola.

« Les expériences que nous avons vécues ici, ensemble, les succès que nous avons célébrés, ensemble, et surtout les gens que j'ai rencontrés dans ce club ont eu un impact durable sur ma vie. Je souhaite au FC Bayern tout le meilleur pour l'avenir ! », a écrit le médecin dans un communiqué publié par le Bayern sur ses supports officiels. Karl-Heinz Rummenigge, président du club, a aussi eu des mots forts, soulignant que « l'ensemble du club et des générations de joueurs - de Franz Beckenbauer et Gerd Müller à Klaus Augenthaler, de Bastian Schweinsteiger à Thomas Müller et Robert Lewandowski - doivent à Müller-Wohlfahrt leurs plus grands remerciements. »