Le Stade Tunisien à Sfax sans Ben Khemis ni Chikhaoui

Ce samedi, Aliou Cissé a reçu un prix de la part de la presse sénégalaise lors de la remise des trophées de l’ANPS. Le sélectionneur des lions de la Téranga a profité de l’occasion pour remercier la fédération sénégalaise de football. Pour la 15e édition du gala de l’Association Nationale de la Presse Sportive (ANPS), Aliou Cissé a reçu un prix spécial des mains de la presse sportive lors de la cérémonie au Musée des Civilisations Noires. Après avoir reçu son trophée, le sélectionneur des lions de la Téranga a tenu à remercier la fédération sénégalaise de football pour la confiance faite aux entraîneurs locaux « Je suis content de voir qu’on est en train de faire confiance aux techniciens locaux. Je voudrais qu’on sache que nous sommes aussi capables de réfléchir et de montrer notre savoir-faire comme les autres ». Ce trophée a été décerné à Aliou Cissé pour ses résultats avec l’équipe nationale du Sénégal. En effet, les lions de la Téranga occupent la première place du classement FIFA et son vice-champion d’Afrique. Aliou Cissé a aussi dédié ce prix à feu Karim Séga Diouf qui était l’entraîneur titulaire chez les Olympiques entre 2011 et 2012 et lui son adjoint.