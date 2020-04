Le Sénégal pleure Pape Diouf

À cause de la pandémie coronavirus, les hautes instances du football européen ont pris la décision d’annuler les rencontres entre sélections prévues en juin.

Il n’y aura pas de rencontres impliquant des sélections nationales européennes en juin prochain. C’est ce qu’a décidé l’UEFA ce mercredi à l’issue d’une réunion qui s’est tenue en visioconférence avec ses les 55 associations membres. Une décision prise sous recommandation des deux groupes de travail de l’instance dirigeante et qui étudient essentiellement les conséquences de la crise sanitaire sur le calendrier européen et aussi ses méfaits sur l’économie.

All national team matches for men and women due to be played in June 2020 are postponed until further notice.

All other UEFA competition matches, including centralised international friendly matches, remain postponed until further notice.

