Le Sénégal ne reprendra qu’en janvier 2021

En effet, les Hearts of Oak voudrait s'attacher les services de l'international des Black Stars, qui s'entraîne depuis longtemps avec le club de la capitale ghanéenne pour se remettre en forme. « Sulley Muntari est un très bon joueur et s’il est disponible et abordable pour Hearts of Oak, nous serons bien sûr intéressés. Mais pour le moment, si nous lui parlions même, je ne vous le dirais pas », a déclaré Frédéric Moore, le directeur général des Hearts of Oak. Le joueur de 36 ans a surtout brillé sous le maillot des deux cadors Milanais, le Milan AC et l'Inter de Milan. A lire aussi >> Muleka, Koulibaly, Muntari... toutes les infos mercato du 5 juillet