Le rêve fou du président de Zamalek : recruter Lionel Messi

Battus lundi par le Real Sociedad (1-2), André-Franck Zambo Anguissa et Villarreal ont gâché leur ultime chance d’espérer disputer la Ligue des champions la saison prochaine.

L’espoir de jouer la Ligue Europa…

… Passe par le Real Madrid jeudi

Plus que deux journées et ce sera la fin de la saison de la Liga espagnole. Et déjà, Zambo Anguissa et ses coéquipiers de Villarreal savent qu’ils ne danseront pas sur la piste aux étoiles la saison prochaine. Le milieu de terrain camerounais et son club ont gâché toutes leurs chances de disputer la Ligue des champions lundi dernier. La faute à quelques déchets techniques, un manque d’inspiration au plan offensif de la part des joueurs du Sous-marin jaune, et à une équipe du Real Sociedad qui a su jouer pour gagner (1-2). Cinquième de Liga avec 57 points, 9 points séparent Villarreal de Séville (4) et l’Atlético Madrid (3) qui totalisent 66 points chacun. A deux journées de la fin, le gouffre est impossible à combler.Pourtant, tout allait bien pour le Sous-marin jaune depuis la reprise du championnat en juin. Invincibles à domicile comme à l’extérieur, Zambo Anguissa et les siens ont réussi à aligner une série de 6 matchs sans défaite (1 nul et 5 victoires). Pour garder intactes leurs chances de qualification pour la Ligue des champions, le milieu de terrain camerounais et ses partenaires devaient encore enchaîner. Le problème ? Lors de la réception du FC Barcelone le 5 juillet, le Sous-marin jaune a pris l’eau (1-4). Les hommes de Javi Calleja ont ensuite repris des couleurs en écrasant Getafe (1-3), trois jours plus tard. Mais c’est la récente défaite face au Real Sociedad (1-2) qui a mis fin au rêve.Pour le moment, André-Franck Zambo Anguissa et Villarreal sont qualifiés pour la prochaine saison de Ligue Europa. Mais rien n’est acquis. Le club n’a que 3 points de plus que Getafe et le Real Sociedad, ses deux poursuivants directs. Villarreal n’a donc plus droit à l’erreur. Et autant dire que la suite du championnat ne s’annonce pas aisée pour les anciens partenaires de Karl Toko-Ekambi qui affrontent le Real Madrid ce jeudi.