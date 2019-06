Le retour surprise de Buffon à la Juve

Si vous avez manqué #GHABEN, vous ne pouvez pas rater le résumé du match... 📺 #TotalAFCON2019 #FootballTogether pic.twitter.com/gs2ol209WM — CAF (FR) (@caf_online_FR) 25 juin 2019

Réactions contrastées après le match nul entre le Ghana et le Bénin (2-2), mardi soir à Ismaïlia dans le cadre de la première journée du groupe F. Pour le sélectionneur des Ecureuils, Michel Dussuyer, ce partage des points "reste un résultat positif". "C’est difficile de prendre le Ghana de vitesse. C’est une équipe avec beaucoup de qualités. Je suis très fier de la performance des joueurs. On va continuer à travailler. Et si on gagne le match face à Guinée-Bissau, on sera bien placé avec 4 points", a déclaré le technicien français après la rencontre.Le sélectionneur du Ghana, James Kwesi Appiah, a préféré lui souligner le courage et les vertus mentales de son équipe, rejointe au score alors qu'elle avait été réduite à dix, par l'expulsion stupide de John Boye pour gain de temps ostentatoire. "Mon équipe est vraiment forte mentalement, a positivé le patron des Black Stars. Réduits à dix, nous avons dû changer notre stratégie. Je reste très confiant par rapport à l’équipe qui a bien joué. Mais, peu importe l’équipe, si vous évoluez en infériorité numérique, vous aurez toujours du mal à gagner."Déigné homme du match, Jordan Ayew préférait lui aussi retenir la qualité du jeu proposé par son équipe. "On a fait du bon boulot. C'est le jeu. On a fait tout ce qu'on pouvait, a estimé le cadet des frères Ayew, buteur comme son frère lors de cette entrée en matière. C'était un bon match avec du fair-play des deux équipes. Nous étions confiants et nous avons joué sans pression. Mais le football est imprévisible. Quelques fois on gagne et d'autres fois on perd. Nous avons deux autres matchs sur lesquels nous allons nous focaliser"