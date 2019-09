Le renouveau du Zenith passe par Semak

A Lyon mardi (18h55), le Zenit Saint-Pétersbourg va mettre un terme à une disette de trois saisons sans participation à la Ligue des Champions. Entamé il y a tout juste un an, le redressement des Zénitiens porte le sceau d’un homme : Sergey Semak.

Entraîneur jeune, recrutement à moindre coût : le Zenit a tout changé

Paredes, une vente décisive pour le Zenit

Semak : « L’OL aime attaquer et il le fait très bien »

Les supporters lyonnais qui ont de la mémoire s’en souviennent forcément. Il y a quatre ans, en 2015-16, leur club se trouvait déjà dans le groupe du Zenit Saint-Pétersbourg en Ligue des Champions., défait à deux reprises par les Russes et dernier de sa poule cette saison-là, après notamment un fâcheux revers à Gerland contre La Gantoise (1-2). Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts. Entre Rhône et Saône bien sûr, où Hubert Fournier - en partie responsable de cette campagne européenne catastrophique - a été remplacé par Bruno Genesio, à son tour poussé vers la sortie en mai dernier. Mais la situation a connu des chambardements de plus grande ampleur encore sur le delta de la Neva. André Villas-Boas s’en est allé en 2016 et, malgré leurs références à l’international, ni Mircea Lucescu (2016-17), ni Roberto Mancini (2017-18) n’ont réussi à ramener les Zénitiens sur le devant de la scène continentale. C’est finalement une vieille connaissance du PSG qui y est parvenu, à savoir Sergey Semak.Nommé en mai 2018, l’ex-milieu aux 65 sélections avec la Russie est alors relativement jeune (42 ans) et s’appuie sur un CV d’entraîneur bien moins garni que celui de ses prédécesseurs. Son année et demie passée sur le banc d’Ufa (6eme de RPL en 2018) s’est néanmoins avérée concluante et c’est fort de cette expérience qu’il débarque dans l’ancienne capitale impériale., se contentant de rapatrier des joueurs prêtés (Artyom Dzyuba, Oleg Shatov, Christian Noboa, Luis Neto…) et d’attirer Claudio Marchisio, libéré par la Juventus Turin. La mayonnaise prend vite et les résultats suivent, en championnat comme en Ligue Europa. Portés par un Dzyuba ressuscité depuis ses performances lors du Mondial 2018, les Bleu et Blanc s’installent en haut du classement.Un gros coup de mou survenu juste avant la longue trêve hivernale (trois défaites en quatre matchs) laisse cependant craindre un essoufflement fatal, et ce d’autant plus que le FK Krasnodar revient à une longueur seulement de la tête. Mais le club saint-pétersbourgeois se refait la cerise suite à la vente de Leandro Paredes au PSG (47 millions d’euros en comptant les bonus), ce qui lui permet de se renforcer à des postes-clés : l’expérimenté Yaroslav Rakitskiy (Shakhtar Donetsk) en défense, Wilmar Barrios (Boca Juniors) au milieu et, surtout, Sardar Azmoun (Rubin Kazan) en attaque. Associé à Dzyuba dans un 4-4-2 qui ne tarde pas à porter ses fruits,. Grâce à ce second souffle retrouvé au cœur de l’hiver (aucun revers en championnat en 2019), le Zenit repart de l’avant et décroche logiquement un titre de champion de Russie qui lui échappait depuis 2015.Même si le jeu proposé n’a pas toujours atteint des sommets en termes de qualité, force est de constater que Semak a su faire ce qu’il fallait pour offrir au vainqueur de la Coupe de l’UEFA 2008 l’opportunité de redorer son blason. Le technicien russe fait l’unanimité, mais un autre défi l’attend désormais : la Ligue des Champions, que son club n’avait plus l’habitude de disputer ces derniers temps. « Si une équipe participe à la C1 tous les ans, ses joueurs s’habituent au rythme, à l’intensité, à la vitesse de ces matchs de très haut niveau, a analysé le natif de Sychanske. Pour nous, ce sera certainement plus difficile. » Dans un groupe qu’il juge très homogène,. « A une époque, Lyon dominait le championnat de France et, même si ce n’est plus le cas actuellement, cette équipe est toujours très forte, a-t-il assuré. Les Lyonnais ont vendu beaucoup de joueurs, mais ont également dépensé des sommes importantes. L’OL aime attaquer et il le fait très bien. Enfin, il faudra faire face à la pression des supporters adverses. » A l’automne 2015, cette pression n’avait guère perturbé Dzyuba, auteur d’un doublé devant un public rhodanien médusé (0-2).