Le record d'affluence pour un match féminin bientôt égalé ?

Wembley accueillera 90 000 personnes pour le match amical Angleterre - Allemagne. Une affluence très proche du record pour un match féminin.



La Fédération anglaise de football a annoncé ce mercredi la clôture de la billetterie pour le match amical entre l'Angleterre et l'Allemagne. Les 90 000 billets mis en vente ont tous trouvé preneur, pour cette rencontre de gala qui aura lieu le 9 novembre prochain, à Wembley. Le stade sera à guichets fermés et le nombre de spectateurs présents flirte avec le record d'affluence pour un match féminin. Celui-ci avait été établi lors de la finale de la Coupe du monde 1999, États-Unis - Chine, qui avait rassemblé 90 145 spectateurs au Rose Bowl de Pasadena en Californie. Ce match est dans la continuité de la Coupe du Monde cet été, très suivie en Angleterre. Les Three Lionesses avaient rassemblé tout un peuple derrière elles en atteignant les demi-finales. Depuis cet été, l'affluence du championnat anglais a également augmenté. Début septembre, le derby entre Manchester City et Manchester United avait été suivi par plus de 31 000 personnes dans les tribunes de l'Etihad Stadium, un record pour la Women Super League. Autant dire que les stades devraient être remplis également à l'occasion du prochain Euro, en 2021.