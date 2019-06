Le Real Madrid confie le Castilla à Raul

L’équipe de France est enfin fixée. Comme c’était attendu depuis le début de la semaine, les Bleues croiseront bien la route du Brésil dès les 8emes de finale de la Coupe du Monde féminine, au Havre ce dimanche (21h00).

Les Bleues invaincues contre le Brésil

Elles ne sont pourtant pas passées si loin d’affronter le Cameroun, miraculeusement qualifié grâce à sa victoire sur le fil contre la Nouvelle-Zélande ce jeudi (2-1). Mais il aurait fallu pour cela que le Chili s’impose par trois buts d’écart contre la Thaïlande, condition sine qua none pour qu’il prenne la place du Nigera parmi les quatre meilleurs 3emes du premier tour. Mission manquée par les Chiliennes, qui ont gagné seulement 0-2 à Rennes, avec des buts de la gardienne Waraporn Boonsing contre son camp (48eme) et de Maria José Urrutia (80eme). A cinq minutes de la fin du temps réglementaire, Francisca Lara a envoyé un penalty sur la barre (86eme). En première période, la Roja avait déjà touché les montants à deux reprises, par Urrutia (11eme) puis Rosario Balmaceda (45eme+1). Comme si le sort avait décidé de mettre les Bleues aux prises avec le Brésil dès les 8emes de finale.Les joueuses de Corinne Diacre ont désormais moins de 72 heures pour préparer leur rendez-vous avec la Seleçao. Jamais dans l’histoire l’équipe de France féminine n’a perdu contre le Brésil, avec trois victoires et cinq nuls en huit confrontations. Mieux encore, elle a remporté trois des quatre derniers affrontements, dont le dernier en novembre dernier lors d’un match amical à Nice (3-1). Mais ce sera forcément une autre histoire au Stade Océane, dans un match couperet. Pour rappel, le seul match entre la France et le Brésil en Coupe du Monde féminine remonte à 2003, lors de la première participation des Bleues. Elles avaient accroché le nul (1-1) grâce à Marinette Pichon, mais ce point n’avait pas suffi à les qualifier pour les quarts de finale. Si Diacre était titulaire et capitaine, Marta et Cristiane étaient déjà présentes du côté de la Selaçao. 16 ans plus tard, les retrouvailles sont programmées pour dimanche.