Le Real déçoit, Chelsea garde MU à distance, le Cameroun s’adjuge la CAN U17…

Espagne : Le Real retombe dans ses travers



1997 ✅

2019 ✅

¡El @RayoVallecano VENCE al Real Madrid en #LaLigaSantander 22 AÑOS DESPUÉS! ⚡😱⚡ pic.twitter.com/p9qTcYih6c



— LaLiga (@LaLiga) 28 avril 2019

Premier League : Manchester United et Chelsea se neutralisent

CAN U17 : Le Cameroun champion d'Afrique !



CAN U17 - Le Cameroun sacré champion https://t.co/ilAoGiwnu4 pic.twitter.com/7FEVHBpHk5

— CAF (FR) (@caf_online_FR) 28 avril 2019

CdC (demies): le CS Sfaxien et Zamalek prennent une option pour la finale

Sénégal : Génération Foot championne pour la deuxième fois en trois ans



Ligue 1 : Génération Foot sacré champion suite à sa victoire (3-0) sur Mbour Petite-Côte: Les "Grenats" de Génération Foot sont officiellement sacrés champion de la ligue 1 Sénégalaise, suite à leur victoire trois buts à zéro cet après midi contre Mbour… https://t.co/WJjQ93nR8Q pic.twitter.com/tXjZI95uVY

— Dakaractu.com (@dakaractu) 28 avril 2019

Ci-après un récap des faits saillants ayant marqué hier le monde du football:Si Zinédine Zidane en doutait, Karim Benzema est la pierre angulaire du Real Madrid. Privés de leur leader d’attaque, les Merengue ont proposé une copie affligeante à l’occasion de leur court déplacement sur la pelouse de Rayo Vallecano.Incapables de cadrer la moindre frappe tout au long des 90 minutes, les hommes de Zinédine Zidane se sont logiquement inclinés face à la lanterne rouge (1-0). >> Le résumé complet de la rencontre Quelques heures après la défaite d’Arsenal sur la pelouse de Leicester (3-0), Chelsea et Manchester United pouvaient réussir un joli coup dans la course à la Ligue des Champions en s’imposant dimanche après-midi.Mais le choc entre Red Devils et Blues a accouché d’un triste match nul (1-1) qui ne fait les affaires de personne, si ce n’est de Tottenham, qui garde sa troisième place malgré sa mauvaise passe depuis deux semaines. >> Le résumé complet de la rencontreA deux journées de la fin, c’est surtout Manchester United qui a perdu gros devant son public, puisqu’il faudra désormais un sacré concours de circonstances favorables aux hommes d’Ole Gunnar Solskjaer pour aller en Ligue des Champions la saison prochaine.Le Cameroun a remporté la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans face à la Guinée, dimanche à Dar es Salam à l'issue de la séance des tirs au but (0-0, 3-5 tab).Comme lors des demi-finales, la rencontre s'est terminée sur un score nul et vierge. Le tir au but manqué par Mohamed Sacko a été fatal au Syli cadet, tandis que les Lionceaux réussissaient un sans-faute dans cette séance fatidique.En confirmant leur succès de la première journée du groupe B sur ce même adversaire, les garçons de Thomas Libiih offrent à leur pays son deuxième titre dans une CAN des moins de 17 ans après celui remporté en 2003. Leur mérite est d'autant plus grand que leur effectif fut amputé de trois éléments pour cause d'échec au test IRM, privant le sélectionneur de possibilités de faire tourner.Le Club Sportif Sfaxien a pris une bonne option sur la qualification pour la finale de la Coupe de la Confédération en battant la Renaissance Sportive de Berkane en demi-finale aller (2-0) dimanche 28 avril. Dans l’autre rencontre, le Zamalek a été moins efficace mais l’a quand même emporté face à l’Etoile Sportive du Sahel (1-0).Ci-après les résultats complets:- RS Berkane (MAR) : 2-0Buts : Marzouki (29eme), H.Mathlouthi (47eme, sp).- ES Sahel (TUN) : 1-0But : Kahraba (36eme).Et de deux pour Génération Foot ! A la faveur de sa victoire sur Mbour Petite Côte (3-0), l'Académie basée à Déni est devenue championne du Sénégal pour la deuxième fois en trois ans, dimanche à l’issue de la 23eme journée de Ligue 1 sénégalaise.Invaincus depuis le début de la saison, les hommes de Demba Mbaye sont la première équipe de l’histoire du championnat à 14 formations à réaliser un tel exploit.Forts de 12 victoires et 11 matchs nuls lors des 23 matchs disputés en championnat, les Grenats rejoignent le Jaraaf Dakar au palmarès, avec deux titres nationaux sous l’ère du foot professionnel. Le club jumelé au FC Metz recueille ainsi les fruits de sa politique formatrice.