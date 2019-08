Le Raja Casablanca annonce Ben Malango (TP Mazembe)

Selon L’Equipe, Radamel Falcao aurait indiqué à ses dirigeants son envie de rejoindre Galatasaray, malgré des discussions pour une prolongation à Monaco.

Un coup noir, un coup blanc. Difficile d’y voir clair dans le dossier Radamel Falcao ces derniers jours. Alors que la tendance allait à un départ depuis plusieurs semaines, L’Equipe indiquait jeudi matin que l’AS Monaco envisageait finalement de prolonger son buteur malgré son salaire annuel de 8M€, et que l’ancien de l’Atlético Madrid n’y était pas opposé. Mais quelques heures plus tard, le quotidien explique que malgré les discussions pour une extension de bail,, s’étant déjà mis d’accord avec Galatasaray. Sur le Rocher, on ne se fait donc guère d’illusions et les recherches pour son remplaçant ont débuté. L’ASM demandera - toujours selon le quotidien - 5M€ pour libérer El Tigre de sa dernière année de contrat.