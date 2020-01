Le quatrième maillot du PSG

Karim Benzema, lié jusqu'en 2021 au Real Madrid, devrait prolonger d'une année supplémentaire.

Entre Karim Benzema et le Real Madrid, l’histoire d’amour a commencé il y a plus de dix ans, à l’été 2009. Et elle va encore durer. Selon RMC Sport, l’attaquant français, sous contrat jusqu'en 2021, et le club espagnolL’accord aurait été trouvé il y a plusieurs semaines déjà et devrait être officialisé avant la fin de la saison. Forcément, l’ancien Lyonnais verra son salaire considérablement augmenter : RMC explique qu’il s’apprête à devenir l’un des joueurs les mieux payés du club madrilène.Rien de surprenant, tant l’attaquant de 32 ans se montre important cette saison. « KB9 » a inscrit 12 buts et délivré 5 passes décisives en Liga, et scoré à quatre reprises pour deux offrandes en Ligue des Champions. Il est le deuxième meilleur artificier du championnat espagnol, devant Luis Suarez et à deux longueurs d’un certain Lionel Messi. Zinedine Zidane ne cesse de répéter tout le bien qu‘il pense de(il en compte actuellement 491, pour 243 buts et 127 passes décisives).