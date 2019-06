Le PSG se déplace pour Neymar (communiqué)

Via un communiqué publié ce vendredi soir, le Paris Saint-Germain a donné des nouvelles de Neymar qui a été victime d’une entorse sévère du plan latéral externe de la cheville droite.



Communiqué du club - @NeymarJr

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 7 juin 2019

Ce vendredi, le Docteur Laurent Aumont, Médecin de l’équipe professionnelle du Paris Saint-Germain , et le Professeur Gérard Saillant, figure internationale de la médecine du sport et membre du Board médical du club, ont pris la direction du Brésil. À 72 heures de la blessure de Neymar Jr , comme le veut le protocole, les deux médecins établiront la démarche thérapeutique et évalueront la durée d’indisponibilité du joueur. Mercredi soir, lors d’un match de préparation à la Copa América, l’attaquant international brésilien des Rouge et Bleu a été victime d’une