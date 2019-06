Le PSG remercie Daniel Alves (communiqué)

Vainqueurs de la CAN il y a deux ans au Gabon, les joueurs de la sélection nationale du Cameroun entrent dans la compétition ce mardi avec l’ambition ferme de défendre valablement leur titre jusqu’à la victoire finale.

Ils sont 24 pays en compétition, mais un seul remportera la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2019. Et pour Eric-Maxim Choupo-Moting et ses coéquipiers, cette nation, c’est le Cameroun. « Le Cameroun est une grande nation de football », prévient le capitaine des Lions Indomptables. Vainqueurs de la précédente édition au Gabon, l’attaquant parisien et ses camarades sont arrivés à Ismaïlia, en Egypte, avec l’ambition de décrocher un sixième sacre. Et ça commence par un premier tour qui s’annonce plus ou moins abordable. Logée dans le groupe F de la compétition, l’équipe nationale du Cameroun sera opposée à la Guinée Bissau, au Ghana et au Bénin, trois équipes loin d’être de véritables foudres de guerre. Objectif avoué : terminer premier du groupe.

Chaud devant

Le destin est parfois têtu. Et encore plus quand il s’agit des « Rois de la forêt ». Dans leur phase de groupes, les Lions Indomptables vont fêter des retrouvailles électriques avec deux nations qu’ils connaissent bien. D’abord ce mardi 25 juin, face à la Guinée Bissau, une équipe que les Camerounais ont battue (2-1) lors de la deuxième journée du premier tour de la précédente CAN, au Gabon. Le jour-là, les hommes qu’entrainait Hugo Broos n’ont pas eu la tâche facile. Surpris dès le quart d’heure de jeu sur un rush incroyable de Piqueti qui, après une récupération dans son camp et un sombrero sur Faï Collins envoyait Fabrice Ondoa cueillir des fleurs (0-1). Secoués plusieurs fois, les Camerounais se sont remis dans leur match et ont haussé leur niveau de jeu. La récompense est intervenue peu de temps après d’abord par Siani qui reprenait un bon centre de Benjamin Moukandjo (60e), puis par Michaël Ngadeu qui transformait un beau service de Christian Bassogog (79e). En Egypte, les Bissau-guinéens voudront absolument prendre leur revanche. Eux qui n’ont jamais battu les Lions, lors des trois confrontations qui les ont opposés [le Cameroun a en effet dompté la Guinée Bissau sur le même score (1-0) en matchs aller et retour des éliminatoires de la CAN 2013, Ndlr.].

Le Ghana, adversaire N°1

Les Camerounais sont donc avertis. La victoire est impérative pour les hommes de Clarence Seedorf. D’autant plus qu’à leur seconde sortie, ils affronteront un plus gros morceau, le Ghana, le 29 juin. Les Black Stars ont également une revanche à prendre. Lors des demi-finales de la CAN gabonaise il y a deux ans, André Ayew et ses coéquipiers ont été défaits (2-0) grâce notamment à des buts de Ngadeu et Bassogog. Les Ghanéens ne voudront pas laisser leur chance de prouver à l’Afrique qu’ils ont bien changé. Plusieurs fois finaliste de la CAN, le Ghana qui attend depuis désormais trente-sept ans que son équipe remonte sur le toit du continent, après son dernier sacre obtenu en Libye en 1982, a l’ambition de briser la malédiction. Même si elle n’est plus aussi flamboyante, le Cameroun doit absolument se méfier de cette génération de joueurs qui n’ont encore rien gagné. Méfiance aussi lors de la dernière journée le 2 juillet contre le Bénin, le petit poucet du groupe F qui ne voudra pas se laisser faire.