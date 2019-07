Le PSG peut oublier Gianluigi Donnarumma (Milan AC)

💬 #LesLionsdelaTeranga Salif Sané : "Toutes les équipes ici ont un objectif, qui est de gagner le trophée, nous ferons aussi de notre mieux pour couronner le titre."#TotalAFCON2019 pic.twitter.com/mO9gIyrzhP — CAF (FR) (@caf_online_FR) 9 juillet 2019

Remplacé par Cheikhou Kouyaté dès la 20e minute, contre la Tanzanie, le défenseur des Lions de la Téranga n'a pas joué les trois autres matches du Sénégal dans la compétition. "J’ai eu une blessure qui m’a écarté et j’ai travaillé pour revenir. Je pense que je suis apte. Cela fait quelques jours que je suis à l’entrainement. Maintenant, je suis à la disposition du coach. C’est lui qui décide et tous les choix seront respectés", a affirmé Salif Sané au micro de wiwsport. "Cela prouve que le coach que tous les joueurs sont capables de jour dans cette équipe. Aujourd’hui tout le monde peut entrer sur le terrain et défendre les couleurs de la nation. Je suis sorti sur blessure, un autre joueur est venu me remplacer et cela prouve qu’il y’a pas de titulaires définitifs dans cette équipe", a-t-il ajouté. A lire aussi >> CAN 2019 - Sénégal : Youssouf Sabaly, Salif Sané et Alfred Ndiaye bons pour le service