Le PSG, entre fulgurances et fébrilité / Ligue 1 (J24)

Après le match gagné face à l’OL en championnat, Leonardo est venu s’exprimer sur Canal+ pour faire part de son ras-le-bol concernant le traitement réservé par les médias à son club.

Leonardo : « Face à Dortmund, on ne joue pas un match pour la vie ou la mort »

« Sortir (de cette atmosphère) pour le bien de toute la France de football »

« Je n’accepte pas qu’on s’attaque à Mbappé »

Le PSG a dominé l’OL dimanche soir au Parc des Princes (4-2). Une victoire acquise avec conviction, même s’il y a eu un passage compliqué en début de deuxième mi-temps pour les joueurs de la capitale. Une prestation que Leonardo est venu commenter au micro de Canal+. Le directeur sportif du PSG a évoqué la rencontre, mais il a aussi tenu à faire un passer un message. À moins de dix jours du choc contre le Borussia Dormtund en huitième de finale de la Ligue des Champions, il a demandé à ce que les remarques négatives envers son club cessent. Il veut que son équipe prépare ce match sereinement, sans qu’on lui rappelle une nouvelle fois le désastre que constituerait une élimination. Enfin, le Brésilien a également haussé le ton pour qu’il n’y ait plus d’attaques envers ses joueurs concernant leur attitude. Il a admis ne pas avoir apprécié les critiques contre Kylian Mbappé.« Ces derniers temps, j’ai pris un peu de recul et j’ai essayé de voir comment ça se passait (autour du club). A chaque fois que le huitième de finale de la Ligue des Champions se profile, il y a le même procès. On commence à trop parler. On dit que cette équipe n’est pas prête, que la Ligue 1 n’est pas au niveau… Que le club ne sait pas gérer ses stars. Moi je veux comprendre pourquoi ? Car on a le droit d’être content de temps en temps. L’équipe est 1e, avec 12 points d’avance, et en C1 on a fait le carton plein presque. On a un effectif incroyable. Et même la forme de nos meilleurs joueurs est au top. Pourquoi on doit à chaque fois être préoccupés quand le 8e arrive. Pourquoi doit-on stresser ? Déjà, ça ne sera pas une question de vie ou de mort contre le Borussia. On joue juste un match de Ligue des Champions. Je pense que l’équipe est prête. Si on gagne, c’est bien. Sinon, tant pis, le PSG continuera à grandir. On doit sortir de tout ça. »« Il y a trop de négativité. C’est comme si on préparait une défaite. Et ça que je n’aime pas. Ça serait bien pour tout le monde qu’on sort de ça. Pour toute la France, pas que pour le PSG. Dans mon travail, moi je suis content. Heureux de ce qu’on a et de l’équipe formidable qu’on possède. Quelle équipe possède d’aussi bons joueurs. Il faut profiter de ça. Je parle en général de l’atmosphère autour de l’équipe. Il faut ne plus se dire que si on perd, on est morts. On va jouer un match et on espère gagner.»«J’ai entendu des choses sur Mbappé. Sur sa personnalité. Ça me gêne. Si un joueur sort du terrain, et discute avec l’entraineur, ok… Il est fautif. On va en parler et régler ça. Mais dire que c’est un enfant gâté. Ça, je ne l’accepte pas. Parce que c’est une personne adorable, très engagée et un joueur fantastique. Qui sont les 5 meilleurs joueurs au monde pour vous ? (Réponse des consultants : Mbappé, Neymar, Ronaldo, Messi et Salah). Dans le Top 4, y a un de 35 ans, un autre de 32 ans et les deux autres ils ont 28 et 21 ans. Et ces deux-là sont chez nous. Réjouissons-nous. Je suis un directeur sportif heureux. Tant mieux. On doit profiter de ça. C’est la joie du foot. Il faut arrêter d’évoquer les problèmes. On a une équipe formidable.»