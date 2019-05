Le PSG en discussion avec Orléans pour un rapprochement

Selon L’Equipe, Neymar a écourté son entraînement de mardi à cause d’une douleur au genou gauche. De quoi inquiéterle staff de la sélection brésilienne.

Neymar réexaminé ce mercredi



¡OJO! Neymar se mostró adolorido en la práctica de Brasil y se retiró antes de tiempo del campo de entrenamiento. Alarmas encendidas... pic.twitter.com/4wVuxR1brt

— SportsCenter (@SC_ESPN) 28 mai 2019

Petite inquiétude autour de Neymar. Alors que le capitaine de la sélection brésilienne lors du dernier Mondial a perdu son brassard à quelques jours de la Copa America au profit de Dani Alves, voilà qu’il pourrait également être gêné physiquement. Selon L’Equipe,. Le quotidien explique que le joueur du Paris Saint-Germain a porté sa main à son genou après une frappe de balle et qu’il est sorti du terrain en boitant après avoir tenté quelques courses. « Neymar a quitté l'entraînement en raison d'une gêne au genou gauche. Il a déjà débuté le traitement et reste en observation », a d'abord indiqué la CBF dans un communiqué.A une semaine d’un match amical contre le Qatar, le 5 juin prochain et à moins de trois semaines du début de la Copa America qui se déroule à la maison, le clan Neymar a malgré tout voulu rassurer les supporters auriverde. Sur le site officiel du joueur, l'optimisme est de mise et tout blessure sérieuse est clairement écartée. « Neymar a fait des examens d'IRM ce mardi à Teresopolis, en compagnie du médecin de la sélection brésilienne, Rodrigo Lasmar. Toute blessure grave du genou gauche a été écartée. En raison des douleurs, il restera sous traitement et en observation. Il sera réexaminé demain (aujourd'hui, mercredi). » Tout le Brésil retient son souffle et espère que la star du PSG sera bien présent le 15 juin prochain pour le match d'ouverture face à la Bolivie et ainsi aider la Seleçao a décroché son premier titre continental depuis 2007.