Le PSG a pris sa décision concernant Antero Henrique

Selon les informations du Parisien, le Paris Saint-Germain ne devrait pas se séparer de son directeur sportif Antero Henrique.

Il va devoir être exemplaire

Al-Khelaïfi et Tuchel ne vont pas bouger non plus

La fin de saison du Paris Saint-Germain réclamait du changement ? Pour sûr, l’effectif sera remodelé. Mais la direction elle, devrait rester inchangée. Même Antero Henrique, directeur sportif décrié autant pour sa gestion des dernières fenêtres de Mercato que pour les relations distendues qu’il entretient avec Thomas Tuchel, ne devrait pas être débarqué.C’est ce qu’assurent nos confrères du journal Le Parisien, qui précisent aussi que le dirigeant portugais aura encore et toujours la main sur le prochain Mercato estival. Toujours selon le quotidien, sa mission consistera à vendre au mieux certains joueurs sur le départ, l’idée étant évidemment d’équilibrer au plus vite la balance financière du club, toujours scrutée par le gendarme de l’UEFA et son Fair-Play Financier.Nasser Al-Khelaïfi gardant la confiance de l’émir du Qatar, faute de mieux, et Thomas Tuchel ayant déjà été prolongé, le champion de France devrait donc repartir avec un organigramme quasi inchangé la saison prochaine. Zsolt Löw, actuel adjoint de l’entraîneur allemand, pourrait néanmoins quitter le club de la Capitale pour prendre les commandes de Stuttgart, comme l’annonçait dimanche le Stuttgarter Nachrichten. Hormis d’autres remaniements mineurs, la révolution parisienne passera donc probablement par les arrivées et surtout les départs de joueurs.