Le PSG à l’heure de la grande remise en question ? / La question brûlante

Prenant sa part de responsabilité dans la défaite du PSG contre Rennes samedi en finale de la Coupe de France (2-2, 6-5 TAB), Thomas Tuchel a regretté que les Parisiens aient desserré à l’étreinte à 2-0. Tout en insistant sur la fragilité mentale de son groupe.

C’est difficile à expliquer aussi pour moi. On a commencé très fort, très structuré, avec beaucoup de qualité et d’occasions. On en a eues beaucoup pendant tout le match. Je suis très déçu de perdre 1-0 la deuxième mi-temps. J’ai l’impression que dans le vestiaire nous étions contents, pas attentifs. C’était un match ouvert grâce à nous, c’était de notre faute s’il y avait 2-1 et pas 3-0 ou 4-0. Quand on a commencé la deuxième période, ce n’était pas avec la même énergie. Rennes a couru beaucoup, on a contrôlé le match encore après le 2-2. Mais ce n’était pas possible pour nous de marquer un autre but et du coup c’était toujours possible de perdre. C’est peut-être un peu trop tôt pour expliquer.C’est trop tôt pour faire un bilan. Je dois réfléchir pendant quelques jours. Comme chaque fois, on doit être honnête avec nous, avec ce qu’il se passe. C’est une phase pas facile. On a perdu notre intensité après la trêve. Ça fait aussi des semaines qu’il nous manque des joueurs. Ce sont des résultats dont nous ne sommes pas satisfaits.C’est dur de dire non. Ce sont beaucoup de choses. A mon avis, il y avait trop de fautes sans carton jaune, on n’a pas l’impression que l’arbitre protégeait le jeu. Mais oui, nous sommes fragiles après avoir mené 2-0. Nous manquons de conséquence (sic) pour faire le nécessaire pour marquer un 3eme, voire un 4eme but. Après le 2eme, on manque un peu ici et un peu là. Ça me donne le sentiment que c’est fragile. Pas seulement devant le but, défensivement aussi, comment on protège les contre-attaques, comment on joue le jeu de possession. Ce n’est pas clinique. On se dit toujours qu’on va avoir une autre occasion, on tente des choses plus difficiles parce qu’on mène 2-0. Nous ne sommes pas attentifs aux détails. C’est toujours possible de perdre un match et de laisser l’autre reprendre confiance. C’était possible de fermer à 3-0 ou 4-0. En revenant à la mi-temps à 2-1, je n’ai pas l’impression que nous avions le contrôle et je suis surpris. C’était le moment pour être fiables.C’est trop compliqué de répondre. On peut seulement prendre la décision quand on la prend, je ne peux plus réfléchir après. Hier j’états sûr que Thiago (Silva) puisse jouer, ce matin je ne savais pas pour Kylian. On a pris le risque avec Angel Di Maria et Marco Verratti. Nous n’avons pas la possibilité d’avoir des certitudes. Chaque match, ce sont deux joueurs blessés. C’est difficile de créer des performances fiables depuis des semaines. Mais c’est toujours de ma responsabilité, c’est clair. Se demander ce que j’aurais dû faire différemment, je le dirais à mon staff et à mes joueurs d’abord. Parfois on peut perdre la tête. Avant et après, tout le monde peut être entraîneur.