Le prochain Congrès de la FIFA n’aura pas lieu en Ethiopie

[#TheBest🏆] Le trophée The Best, remis habituellement tous les ans par la FIFA, va être annulé cette année, rapporte @marca. pic.twitter.com/bRTjEL91ul — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) May 13, 2020

La FIFA a décidé d’annuler la cérémonie The Best prévue en septembre prochain suite à la pandémie de coronavirus. Il n’y aura donc pas de remise de prix en 2020. (@marca) pic.twitter.com/700wGfHJex — Actu Foot (@ActuFoot_) May 13, 2020

Vainqueur lors de la dernière édition, Lionel Messi ne va pas remettre son titre en jeu, lui qui était pourtant, encore une fois, l'un des favoris pour le titre. L'instance qui dirige le football mondial a décidé d'annuler le trophée de 2020 à cause des conditions sanitaires comme l'a fait savoir Marca. D'autres trophées pourraient suivre à cause de l'arrêt de plusieurs championnats dont la Ligue 1, et qui recense des joueurs pouvant être candidats à ces trophées comme Neymar et Kylian Mbappé. Le Soulier d'Or, qui récompense aussi le meilleur buteur européen de la saison, devrait être aussi annulé. A lire aussi >> Mané sur le vote de Messi lors de The Best : "Un grand compliment"