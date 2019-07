Le président de la Fédération algérienne de football menacerait de démissionner

Selon L’Equipe, Rémy Cabella souhaite rejoindre le FC Krasnodar, qui lui propose de tripler son salaire. L’AS Saint-Etienne souhaite attirer Ryad Boudebouz pour le remplacer.

Saint-Etienne veut recruter Boudebouz avant de vendre Cabella

On ne peut pas dire que Rémy Cabella animait la rubrique transferts jusqu’ici. Et pourtant, après une saison à huit buts et cinq passes décisives en 34 matchs de Ligue 1, l’ancien Marseillais pourrait déjà avoir disputé son dernier match avec le maillot des Verts. En effet, selon L’Equipe, celui qui est également passé par MontpellierLe troisième du dernier championnat russe proposerait en effet trois millions d’euros nets par an au milieu offensif, sur trois saisons. De quoi convaincre le joueur de 29 ans, qui souhaite répondre à cette offre par la positive selon le quotidien.Les dirigeants russes ont proposé 12 millions d’euros au club du Forez pour s’attacher les services d’un élément recruté définitivement pour moitié moins à l’OM il y a un an. L’ASSE serait donc également partante dans ce dossier, mais souhaiterait d’abord finaliser le recrutement de son remplaçant. Et dans cette optique,, à qui il reste deux ans de contrat du côté du Betis. L’ancien Sochalien ne s’est pas imposé en Andalousie et était même prêté au Celta Vigo en deuxième partie de saison dernière (un but et deux passes décisives en onze matchs). Mais le natif de Colmar pourrait être un renfort de choix à moindre coût pour Sainté au regard, notamment, de sa dernière saison en France avec Montpellier, en 2016-2017. Si toutes ces opérations se finalisaient, les Verts auront certainement de quoi se frotter les mains.