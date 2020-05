Le président de Génération Foot tacle Sadio Mané

Considéré comme une valeur montante, le défenseur ghanéen Mohammed Salisu serait plus proche de rejoindre le Stade Rennais, qu'un autre club.

Rennes en pole

Auteur d’une saison canon avec le Real Valladolid, Mohammed Salisu s’est déjà construit une belle réputation de solide défenseur. Les performances de l’international ghanéen (27 matches, 25 titularisations, 1 but en Liga) suscitent de nombreuses convoitises. Le joueur de 21 ans est sur les tablettes du Real et l’Atlético de Madrid. Mais c’est surtout en France que son nom revient avec insistance.Selon Footmercato.net, le Stade Rennais est également très intéressé par le profil de Mohammed Salisu. Le club de Ligue 1 est entré dans la bataille pour enrôler le joueur dont la clause libératoire est fixée à 12 millions d’euros. Un montant conséquent pour une formation comme Rennes qui serait, selon Marca, en pole position dans ce dossier. D’abord parce que l'Atlético Madrid pourrait abandonner la piste qui mène au joueur. D’après FM, les Colchoneros sont en manque de liquidités et ne seraient pas disposés à payer les 12 millions d’euros réclamés par le Real Valladolid.De plus, apprend-on encore, l’Atlético espère faire baisser la note en incluant plusieurs joueurs dans la transaction. Une aubaine pour les Bretons qui auraient accepté de payer la clause. Or, le club de Mohammed Salisu veut boucler ce dossier au plus vite. En fin de contrat en juin 2021, les dirigeants espagnols savent qu’ils ne pourront pas le garder une année de plus. Le but est donc de transférer au plus vite le Ghanéen et récupérer un bon chèque. D’après Marca, Rennes aurait les faveurs de Valladolid par rapport aux autres prétendants.