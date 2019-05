Le préparateur physique de Sadio Mané révèle : « Son point fort c’est l’explosivité »

Sadio

Mané

a passé un cap cette saison. L’international Sénégalais a fait la meilleure saison de sa carrière. Et selon son préparateur physique, la star sénégalaise fait partie du top mondial actuellement.









De Southampton à Liverpool,

Sadio

mané

n’a pas cessé de progresser. Et son préparateur physique, Fabien Richard est bien placé pour témoigner de sa progression « j’espère que les autres ne vont pas le prendre mal, mais je pense que

Sadio

Mané

est au-dessus des autres. On l’a eu à Southampton pendant deux saisons. C’est une machine

Mané

est actuellement, il est presque du niveau ballon d’or. Il fait partie du top 10 mondial ».









IL ajoute que « à Liverpool, Klopp a une relation exceptionnelle avec les joueurs.

Sadio

Mané

est un titulaire indiscutable dans ce club. Il joue tous les 3 jours, on a préféré calmer la sauce (il a une très grosse charge de travail et ne peut donc plus s’entraîner avec lui comme avant). »









Sur le travail effectué par

Sadio

Mané

pour arriver à ce niveau, Fabien Richard révèle « on faisait toute la semaine habituelle et le jeudi, on travaillait sur son point fort, l’explosivité à fond. C’est un excellent joueur et il le doit sans doute à lui-même. »