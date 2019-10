Le portrait de la semaine: Maduka Okoye, de la D4 allemande aux Super Eagles !

A tout juste 20 ans,. Appelé pour la première fois en équipe nationale du Nigeria au mois de septembre, le gardien de but de la réserve du Fortuna Düsseldorf a fait ses début avec les Super Eagles le 12 octobre dernierEntré en jeu en cours de partie après la blessure de Francis Uzoho (63eme), le jeune portier a eu la satisfaction de ne pas encaisser de but. De mère allemande et de père nigérian, le natif de Düsseldorf avait été approché de plus près par le sélectionneur Gernot Rohr et son staff après la CAN en Egypte.S'il doit sa première apparition en A à une suite d'indisponibilités,« Je suis reconnaissant à notre directeur sportif Lutz Pfannenstiel, qui a assuré la mise en relation et m'a permis d'avoir cette occasion de devenir international, a-t-il déclaré à Transfermarkt. Je sais que la blessure (de Francis Uzoho) a accéléré les choses. Mais la situation reste tendue. Je pense donc que je serai de nouveau sélectionné. »Habitué à, le prometteur gardien est revenu à la réalité depuis sa parenthèse internationale, avec trois buts encaissés contre Wattenscheid en Regionalliga West (D4 allemande).