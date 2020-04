Le père de Partey confirme des contacts avec Arsenal

Lautaro Martinez veut jouer avec Messi quelque soit son contrat; Messi veut jouer avec Neymar en priorité car il sait qu'il peut gagner la C1 avec lui. (SER) — Actualité - Barça (🏠) (@ActualiteBarca) April 22, 2020

Le club catalan a la folie des grandeurs pour son prochain mercato estival 😲https://t.co/b8uFu8bXec — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) April 18, 2020

🗞️ Revue de presse #LigActu



• Sport : "Ils peuvent jouer ensemble"

Le staff et les joueurs voient la possibilité d'une attaque avec Messi et Neymar sur les ailes et Suarez et Lautaro en pointe



➡️ Les clubs ont reçu le protocole sanitaire pour revenir à la compétition pic.twitter.com/d4pvJCertb — LigActu 🇪🇸 (@LigActu) April 18, 2020

Selon la Cadena SER, Neymar semble une cible plus "sûre" puisqu'il a déjà affiché sa volonté de revenir alors que l'Inter Milan a l'air de bloquer l'Argentin. De son côté, si Lionel Messi doit choisir entre les deux, il signera sans doute Neymar : « S'il faut choisir entre Lautaro et Neymar, c'est évident que Leo Messi préfère le Brésilien », a indiqué une source proche du joueur. A lire aussi >> Messi vs. Ronaldo : Wayne Rooney donne son favori