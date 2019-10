Le penaltygate de Paredes et Lautaro

Lors de la victoire de l'Argentine ce dimanche contre l'Équateur, Lautaro Martinez et Leandro Paredes se sont distingués sur une affaire de pénaltygate. Le Parisien a eu le dernier mot.



Penal a Lautaro. Absurda discusión entre Martínez y Paredes, los dos querían patearlo. Se impuso el 5 y el 9 se alejó molesto. Gol de la Selección Argentina. ¿Quiénes fueron los primeros en abrazarse? Lautaro y Paredes. 🇦🇷⚽️❤️ pic.twitter.com/Efz7e7gnti

— Manu Martín (@Soymanumartin) 13 octobre 2019

L'Argentine a écrasé l'Équateur ce dimanche après-midi en amical (6-1). Une très belle victoire, entachée d'un petit accrochage entre deux joueurs de l'Albiceleste : Leandro Paredes et Lautaro Martinez. Alors que les argentins mènent 2-0 à quelques minutes de la mi-temps, ils se voient obtenir un pénalty par l'arbitre, pour une faute équatorienne sur Lautaro. Celui-ci se relève et veut se faire justice lui-même en prenant le ballon. Mais, c'était sans compter sur son coéquipier, Leandro Paredes, qui, lui aussi veut tirer. Les deux hommes discutent aux abords du point de pénalty jusqu'à ce que Rodrigo De Paul s'en mêle et écarte le joueur de l'Inter Milan du ballon. Quelques secondes plus tard, Paredes convertit son tir ....Après la rencontre, Paredes a stoppé la polémique devant les journalistes. « Je suis le tireur désigné pour les pénalties. Lautaro voulait tirer mais moi aussi, il ne s'est rien passer, le sujet est clos » a-t-il déclaré. Ce but permet à Paredes de totaliser trois réalisations en sélection. Sa dernière remontait au 11 septembre, et un but inscrit contre le Mexique... Sur pénalty.