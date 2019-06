Via un communiqué publié ce mercredi, le Paris Saint-Germain a annoncé le départ de Gianluigi Buffon. L'ancien gardien de but de la Juventus Turin ne prolongera pas son engagement qui arrive à expiration.

« Je repars heureux d’avoir vĂ©cu cette expĂ©rience »



Un gentleman sur et en dehors du terrain et un coĂ©quipier extraordinaire. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite â€ïžđŸ’™

Ciao e grazie per tutto Grande @gianluigibuffon 🙌 pic.twitter.com/l4xrZOA8cf



— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 5 juin 2019

Alors qu’une prolongation de contrat Ă©tait dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, le Paris Saint-Germain vient d’annoncer le dĂ©part de Gianluigi Buffon (41 ans). AprĂšs une seule saison avec le club de la Capitale, l’ancien gardien de but de la Juventus Turin refait ses valises. Auteur de prestations mitigĂ©es avec les champions de France, le natif de Carrara ne poursuivra pas l’aventure aux cĂŽtĂ©s d’Alphonse Areola. «, le Paris Saint-Germain et Gianluigi Buffon ont actĂ© le non-renouvellement du contrat du lĂ©gendaire gardien de but, qui arrivera Ă expiration le 30 juin prochain, peut-on lire sur le site officiel de l’écurie du prĂ©sident Nasser Al-KhelaĂŻfi. (...) Le club souhaite Ă©galement Ă l’inoubliable « Gigi » le meilleur dans tous les projets personnels qui l’attendent dĂ©sormais. »« Merci Ă tous pour tout ce que j’ai eu la possibilitĂ© de vivre Ă Paris, explique Gianluigi Buffon , qui est apparu Ă dix-sept reprises lors de cet exercice 2018-2019 de Ligue 1. Merci pour les Ă©motions partagĂ©es ensemble. Il y a douze mois, j’arrivais au Paris Saint-Germain empli d’enthousiasme et accueilli par l’incroyable chaleur des supporters. C’était vraiment Ă©mouvant. Merci, encore une fois, de tout mon cƓur. Je repars heureux d’avoir vĂ©cu cette expĂ©rience qui m’a sans doute amĂ©liorĂ© et fait grandir. Aujourd’hui se termine mon aventure hors de l’Italie. Je tiens Ă remercier le PrĂ©sident Nasser Al-KhelaĂŻfi, l’ensemble du club et de mes coĂ©quipiers. Je vous souhaite Ă tous le meilleur, convaincu que vous Ă©crirez tous ensemble les pages d’une histoire magnifique. Ernest Hemingway a Ă©crit qu’il n’existait que deux endroits au monde oĂč l’on puisse vivre heureux : chez soi et Ă Paris. Depuis aujourd’hui, cela vaudra pour moi Ă©galement : »