Le Paris FC n'avance plus

Incapable de trouver la faille, à domicile, face à Valenciennes, le Paris FC a manqué l’occasion de raccrocher la troisième place de Ligue 2.

Laurey en observateur

Le Paris FC n’y arrive plus. Et voit, peu à peu, la montée en Ligue 1 se compliquer. Tenu en échec par Valenciennes (0-0), ce lundi soir, en ouverture de la 34eme journée de Ligue 2, le club francilien a encore manqué l’occasion de raccrocher la troisième place. Les hommes de Mécha Baždarević, qui ont eu la maîtrise globale de la rencontre,, pourtant la plus mauvaise du championnat (55 buts encaissés). Seule une tête de Yohou, sur corner, a véritablement mis Perquis à contribution dans le temps additionnel.Malgré ce nouveau point décroché, le deuxième en quatre rencontres, le Paris FC laisse Troyes, troisième, à trois points devant, avec un match de plus, mais se place provisoirement à la 4eme place synonyme de barrages., entraîneur de Strasbourg, peut-être venu observer Gaëtan Robail et le jeune Julien Masson, Valenciennes a semblé se contenter de ce résultat nul et reste, mathématiquement, exposé à la zone rouge.