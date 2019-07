Le Panathinaikos officialise Yohan Mollo

Selon la presse italienne, Empoli aurait fait une offre pour s’attacher les services de l’international Sénégalais, Mamadou Coulibaly. Cependant, si l’on en croit aux dirigeants italienne, ils n’auraient pas fait d’offre pour le sénégalais.

« J’ai vu que la presse italienne a relayé cette information, mais à mon niveau, je n’ai reçu aucune offre en provenance d’Empoli. J’ai aussi appelé mon agent, mais il m’a confirmé qu’il n’a pas reçu d’offre venant d’Empoli. Pour le moment, je m’entraîne avec Udinese, je prépare la saison, le coach a besoin de moi. C’est vrai il y a d’autres clubs prêts à s’engager avec moi, mais actuellement, je me concentre sur la préparation avec Udinese », a déclaré Mamadou Coulibaly dans les colonnes de Wiwsport. Le milieu sénégalais a rejoint le FC Carpi cette année. Il y a joué 6 match et inscrit un but.