Le palmarès 2019 de la cérémonie des « The Best »

Lionel Messi et Megan Rapinoe ont été récompensés lundi soir lors de la cérémonie de remise des Trophées « The Best », organisée par la FIFA.

Le palmarès complet

Meilleur joueur :

Meilleur gardien :

Meilleur entraîneur :

Le onze masculin de l’année :

Meilleure joueuse :

Meilleure gardienne :

Meilleure entraîneure :

Le onze féminin de l’année :

Prix Puskas du plus beau but :

Prix du fair-play :

Beaucoup avaient misé sur Virgil van Dijk, mais c’est bien Lionel Messi qui a remporté lundi soir le prix « The Best » du meilleur joueur de l’année 2019. Le maître à jouer du FC Barcelone a été préféré au défenseur néerlandais et à Cristiano Ronaldo. C’est la première fois de sa carrière que l’Argentin remporte ce trophée. Liverpool se console avec les deux autres prix majeurs de la soirée organisée à Milan : Jürgen Klopp est élu meilleur entraîneur et Alisson Becker meilleur gardien. Dans le onze de l’année, on retrouve Kylian Mbappé, mais aussi, plus surprenant, les Madrilènes Marcelo et Luka Modric, pourtant pas au mieux ces derniers mois.Du coté des trophées féminins, la meilleure joueuse FIFA de l’année 2019 est sans surprise l'Américaine Megan Rapinoe. Elle devance les deux autres nommées qui étaient sa compatriote Alex Morgan et la Lyonnaise Lucy Bronze. Jill Ellis a été élue meilleure entraîneure, et la Néerlandaise Sari van Veenendaal a empêché le grand chelem américain en remportant le titre de meilleure gardienne. Les Françaises Wendie Renard et Amandine Henry prennent elles place dans l’équipe-type 2019. A noter que le prix du fair-play a été remis à Marcelo Bielsa et toute l’équipe de Leeds, qui avait laissé Aston Villa égaliser en championnat après avoir inscrit un but pendant qu’un joueur adverse était au sol.Lionel Messi (Argentine / FC Barcelone)Alisson Becker (Brésil / Liverpool)Jürgen Klopp (Liverpool)Alisson Becker - Matthijs De Ligt, Sergio Ramos, Virgil van Dijk, Marcelo - Frenkie de Jong, Luka Modric - Kylian Mbappé, Lionel Messi, Eden Hazard - Cristiano RonaldoMegan Rapinoe (Etats-Unis / Seattle)Sari van Veenendaal (Pays-Bas / Atlético Madrid)Jill Ellis (Etats-Unis)Sari van Veenendaal - Lucy Bronze, Nilla Fischer, Wendie Renard, Kelley O’Hara - Amandine Henry, Julie Ertz, Rose Lavelle - Marta, Megan Rapinoe, Alex MorganDaniel Zsori (Hongrie)Marcelo Bielsa et l’équipe de Leeds