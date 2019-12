« Ça sera l'une de mes tâches les plus difficiles. Sergio est irremplaçable. Nous avons un autre attaquant incroyable avec Gabriel [Jesus] et peut-être qu'un autre viendra quand Sergio partira, mais il est irremplaçable », a indiqué le Catalan en conférence de presse. «Je n'ai jamais vu une grande star comme lui avec autant d'humilité. C'est une joie de travailler avec lui et de voir comment il accepte mes décisions quand cela ne tourne pas en sa faveur. Les grandes stars n’acceptent pas cela. J'ai travaillé avec d'autres stars qui se croyaient plus grandes que Sergio quand elles ne l'étaient pas et elles étaient plus difficiles à gérer et à côtoyer. Ce n'est pas facile de trouver un gars avec son statut, sa personnalité, avec autant d'humilité. » A lire aussi >> Premier League : Pep Guardiola n'est pas pressé de prolonger