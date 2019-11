Le Napoli racheté comme le PSG par la famille Al-Thani ?

Aurelio De Laurentiis dispose d’une offre de 560 millions d’euros pour le rachat du Napoli de la part de la famille Al-Thani, l’Emir du Qatar, déjà propriétaire du PSG, d’après le Daily Mail. Une proposition que le président du club italien prendrait en considération.



Le PSG et Naples sous la coupe de QSI, un souci pour l’UEFA ?

C’est une révélation passée quasi inaperçue. Et pourtant, elle pourrait faire grand bruit si elle venait à se confirmer. D’après les informations du Daily Mail, la famille Al-Thani, l’Emir du Qatar, a formulé une offre à hauteur de 560 millions d’euros à Aurelio De Laurentiis pour lui racheter le Napoli. A en croire le tabloïd britannique, le président du club italien étudierait sérieusement la proposition. Aussi propriétaire de Bari, qui évolue en Serie C et ne pourrait pas, selon le règlement, figurer dans le même championnat que Naples s’il en était encore le patron, De Laurentiis serait lassé par la situation de crise que traverse le Napoli.Les supporters se sont eux retournés contre leurs joueurs et les ont menacés physiquement, à l’instar d’Allan, dont la femme, actuellement enceinte, a été agressée chez elle.Aussi propriétaire du PSG, cela pourrait néanmoins poser problème à terme, l’UEFA interdisant à une même partie de financer deux clubs prenant part à la même compétition qu’elle organise. Ainsi Naples et Paris ne pourraient pas disputer la Ligue des Champions en même temps. A moins que QSI ne trouve un subterfuge, à l’image de Red Bull, qui possède Leipzig et n’est plus officiellement le propriétaire de Salzbourg, tout en étant toujours le sponsor principal du champion d’Autriche.