Le Mondial féminin 2023 en Australie et Nouvelle-Zélande

. Son palmarès est tout simplement impressionnant. Passé par l'Olympique de Marseille, Chelsea, Galatasaray… L’ex-attaquant de la sélection ivoirienne a gagné plusieurs titres dans chaque club où, il a évolué (1 Ligue des Champions, 4 Premier League, 4 Coupes d'Angleterre, 3 coupes de la Ligue anglaise, 4 Community Shield, 1 Champion de Turquie, 1 Coupe de Turquie, 1 Super Coupe de Turquie …) Sur le plan individuel, Drogba compte deux ballons d’Or africain. Si les exploits footballistiques du légendaire capitaine des Eléphants de la Côte d’Ivoire Didier Drogba ont fait le tour du monde, son engagement social est peut-être moins connu.DD est certainement un immense joueur mais il est avant tout un grand homme. En 2005 (après la qualification de la Côte d'Ivoire au Mondial allemand 2006), le joueur a contribué à la fin de la guerre civile en Côte d'Ivoire. DD a fait un discours historique. "Hommes et femmes de Côte d'Ivoire... Du nord, du sud, du centre et de l'ouest, nous avons prouvé aujourd'hui que tous les Ivoiriens peuvent cohabiter et jouer ensemble avec un objectif commun - se qualifier pour la Coupe du monde...Le seul pays d'Afrique avec tant de richesses ne doit pas sombrer dans la guerre. Veuillez déposer vos armes et organiser des élections", a exhorté Drogba En 2007 il a créé sa propre fondation pour aider les enfants pauvres en Afrique. En 2015, l’ancien attaquant de Chelsea a construit un hôpital en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui l'ex capitaine des Éléphants continue les œuvres de charité. Il a mis à disposition son hôpital dans la lutte contre le Coronavirus. Il a également a offert 5000 kits pour des familles nécessiteuses en Côte d'Ivoire (sac de riz, bouteille d’huile, sucre, savon et des flacons de 500 ml de gel hydro-alcoolique) Didier Drogba est plus qu'un joueur de foot, c'est un grand homme au grand cœur, un symbole, une légende... A lire aussi sur OFC >> OFC Story : Le chemin jusqu'au succès de Sadio Mané