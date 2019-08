Le Milan envoie un message au PSG

Liverpool a battu Arsenal (3-1) avec un but de Joël Matip samedi, dans le duel au sommet de cette troisième journée de Premier League. Après des débuts serrés, les Reds ont pris les devants à la 41minute de la rencontre, grâce notamment à un coup de génie de leur défenseur central camerounais. Sur un corner bien envoyé par Trent Alexander-Arnold, le joueur de 28 ans a sauté plus haut que tout le monde pour aller chercher la balle dans les airs. Son coup de tête est parfait (1-0, 41). Pour son premier but de la saison en championnat, la soirée ne pouvait pas être plus belle ; puisque Mohammed Salah va s’y mettre à son tour en inscrivant un doublé d’abord sur penalty (2-0, 49), puis en reprenant une passe de Fabinho (3-0, 59). Surpris par Torreira à la 85(3-1), les Reds ont ensuite resserré la vis. Grâce à ce succès, les hommes qu’entraine Jürgen Klopp prennent seuls la tête du championnat.