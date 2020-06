Le Milan bloque Bennacer

Lionel Messi a évoqué la situation du football mondial dans un entretien accordé à El Pais. Pour la Pulga, rien ne sera plus jamais pareil.

"Ce ne sera plus jamais pareil"

Si les joueurs de Liga se préparent au grand retour de la compétition (programmé le 11 juin), l'appréhension reste très perceptible dans les rangs des footballeurs. Y compris pour le plus médiatique d'entre eux, Lionel Messi. ", a confié le natif de Rosario dans un entretien accordé à El Pais. Au-delà de l'isolement et de la situation qui nous a pris par surprise, beaucoup de gens ont eu beaucoup de mal parce que cette situation les a touchés d'une manière ou d'une autre, comme cela s'est produit avec tous ceux qui ont perdu leur famille et leurs amis et ne pouvaient même pas les voir"."Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses négatives dans cette crise, mais il ne peut y avoir rien de pire que de perdre les personnes que vous aimez le plus, cela crée une énorme frustration pour moi et me semble la chose la plus injuste de toutes.", a continué l'Argentin, avant d'évoquer ses ambitions pour le retour aux affaires courantes. "Les ambitions sont les mêmes, gagner tout ce que nous pouvons et je pense que nous sommes en bonne forme pour le faire, je vois que l'équipe va bien et est pleine d'espoir."