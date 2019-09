Le Milan AC se lance pour Ante Rebic (Francfort)

Les Lions Espoirs accueillent en effet leurs homologues de la Tunisie le – septembre prochain à Yaoundé, dans le cadre du match aller du dernier tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) des moins de 23 ans. Ce sera avec 16 joueurs professionnels. Parmi eux, huit nouveaux : Guy Kilama de Niort (Ligue 2, France), Nouhou Tolo (Seattle Sounders en MLS, USA), Patrick Bahanack du PAS Lamia (D1, Grèce), Oumar Gonzalez du FC Chambly (D2, France), Victor Mpindi, joueur du Sønderjyske (D1, Danemark), Emmanuel Mbarga, de RD Agueda (D3, Portugal), Michaël Cheukoua, sociétaire de Wiener Neustadt (D2, Autriche) et Alexandre Fressange, qui évolue avec les U19 du Paris Saint-Germain.Omossola Simon (Coton Sport de Garoua) Abogo Sylvain (Tonnerre de Yaoundé) Dande Junior (UMS de Loum)Mbaizo Oliver (Philadelphia) Nohou Tolo (Sounders FC) Kilama Guy Marcel (FC Niort) Tchamba Bangou Duplex (Stromsgodset If) Bahanack Patrick (Pas Lamia 1964) Oumar Gonzalez (FC Chambly) Ngede Ngede Junior (Canon De Yaoundé) Tazoh Louis (As Fortuna)Oum Gouet Samuel (SC Rheindorf Altach) Ndih René (Bamboutos de Mbouda) Hongla Martin (Royal Antwerp) Mpindi Ekani Victor (Sonderjyske) Sepp Mvondo Jean (R. Majadahonda) Mbarga Emmanuel (RD Agueda)Ayuk Eric (Osmanlispor) Eloundou Guy Hervé (Stade Renard de Melong) Ngan Biti Hervé David (PAE AO Kerkyra) Cheukoua Michael (Wiener Neustadt) Fressange Alexandre (Paris Saint-Germain) Ganago Ignatius (OGC Nice) Soni Kevin (Girone)