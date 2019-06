Le Milan AC rencontre Theo Hernandez (Real Madrid)

STATS | Voici les stats du match ! Quel joueur vous a fait la plus forte impression ? #TotalAFCON2019 #MARNAM pic.twitter.com/iptyI9Qlxh — CAF (FR) (@caf_online_FR) 23 juin 2019

Accrochés par les "Braves Warriors" de laà Al Salam Stadium du, les Lions duont eu toutes les peines du monde pour se défaire de la formation dirigée par le technicien local,, (1-0). Un succès primordial au sein de ce groupe de la mort, puisque les protégés d'devront maintenant jouer leur qualification face à laet l’, deux équipes d’un niveau supérieur. Auteurs d'un début de rencontre poussif,et ses coéquipiers ont longtemps buté sur une défense namibienne très bien regroupée. Les "Braves Warriors" se sont contentés de subir le jeu en ne dépassant la ligne médiane qu’à de rares occasions. En manque d’inventivité, les Marocains n’ont toutefois proposé que des séquences stéréotypées, sans rythme avant quene se procure la plus belle et la seule grosse occasion de la première période, avec une frappe puissante claquée par le gardien adverse (12eme).Sia sonné la révolte en début de deuxième période, c’est surtout l’entrée dequi a fait du bien aux Lions de l’Atlas. Le milieu offensif dea aussi chauffé les gants desur un joli tir du gauche (60eme). Toutefois, il aurait fallu accélérer beaucoup plus tôt pour épuiser cette défense namibienne. Avec untrop prévisible et uninexistant, lea bien failli complètement rater son entrée en lice dans cette CAN 2019. Mais à l’approche du temps additionnel, un coup du sort a frappé la: Sur un coup-franc parfaitement botté para paniqué sous la pression deet a envoyé une tête au fond de ses propres filets (89eme) ! Un petit miracle qui sauve les Marocains, mais il faudra montrer autre chose la semaine prochaine face auxde la